Теща Притулы переехала 9-летнего мальчика в Киеве, - СМИ

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы и сопредседателя группы "Відродження" Виталия Хомутынника, сообщает "Обозреватель".\r\nПо информации издания, за рулем находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы и сопредседателя группы "Відродження" Виталия Хомутынника.\r\nШоумен Притула женился на Екатерине Сопельник в 2015 году. Она – уроженка Донецка.\r\nЛилия Юрьевна оставила на своей странице в соцсети фото из Москвы, которое было сделано до конфликта на Донбассе.\r\nПритула с женой. Фото: Facebook\r\nНапомним, ДТП произошло на Днепровской набережной, 19А.\r\nСвидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории", – говорится в сообщении.\r\nПравоохранители отметили, что сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.\r\nКак сообщила на своей странице в соцсети Facebook пресс-офицер полиции Киева Оксана Блищик, сейчас 9-летний мальчик, которого сбили, находится в больнице в тяжелом состоянии.\r\nТеща Притулы Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем.\r\nТакже в Киеве во дворе дома мотоциклист сбил пятилетнего ребенка.