Теща Притулы переехала 9-летнего мальчика в Киеве, - СМИ

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы и сопредседателя группы "Відродження" Виталия Хомутынника, сообщает "Обозреватель".

По информации издания, за рулем находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы и сопредседателя группы "Відродження" Виталия Хомутынника.

Шоумен Притула женился на Екатерине Сопельник в 2015 году. Она – уроженка Донецка.

Лилия Юрьевна оставила на своей странице в соцсети фото из Москвы, которое было сделано до конфликта на Донбассе.

Притула с женой. Фото: Facebook

Напомним, ДТП произошло на Днепровской набережной, 19А.

Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook пресс-офицер полиции Киева Оксана Блищик, сейчас 9-летний мальчик, которого сбили, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Теща Притулы Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook

Как сообщали Українські Новини, авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем.

Также в Киеве во дворе дома мотоциклист сбил пятилетнего ребенка.