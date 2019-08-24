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24 серпня 2019, субота, 18:15 7
Суспільство 2019-08-24T18:45:02+03:00
Українські Новини
Я не сидів за кермом цього авто: Притула прокоментував ДТП за участю його тещі

Я не сидів за кермом цього авто: Притула прокоментував ДТП за участю його тещі

Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula

Український шоумен Сергій Притула прокоментував ДТП за участю його тещі.

Коментар Притула написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ні він особисто, ні його дружина не чинили спроби "вирішити" питання з суддями чи прокурорами.

"Особисто я, як чоловік своєї дружини, звісно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім’я готова посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюсь. ", - написав Притула.

Також шоумен вважає за потрібне донести до громадськості і журналістів, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем та ім'ям. І Притула не хоче, щоб винних шукали серед людей, які ніяким чином не причетні до інциденту.

"Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, оскільки не був свідком події. Мені шкода, що так сталося. Я не знаю, чим можу особисто допомогти сім'ї постраждалих, крім вищезазначених ініціатив", - додав Притула.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір з 9-річним сином. За кермом перебувала 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули.

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