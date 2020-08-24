ЦУМ у Києві відновив роботу після повідомлення про мінування

Центральний універмаг у Києві відновив роботу після перевірки повідомлення про мінування, воно виявилося неправдивим.

Про це Українським Новинам повідомляє співробітниця одного з магазинів у ЦУМі.

"Уже все, ми відкрилися, вже в магазині працюємо, все відкрили", - сказала вона. Співробітниця зазначила, що всі магазини відновили роботу і вже почали впускати відвідувачів. Вона повідомила, що співробітників не повідомили чому перевірка зайняла менше, ніж 2-3 годин, як про це раніше їм говорила охорона ЦУМу.

Як повідомляли Українські Новини, після затримання іноземця, якого підозрюють у дзвінках про "мінування" двох посольств, поліцію Києва знову повідомили про вибухові пристрої в трьох великих торгових центрах міста.

Крім того, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Раніше повідомлялося про те, що 21 серпня з Центрального вокзалу Києва евакуювали людей через повідомлення про замінування, що надійшло.

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