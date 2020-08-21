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  • З Центрального вокзалу Києва евакуюють людей. Надійшло повідомлення про мінування
21 серпня 2020, пʼятниця, 15:44 5
Події 2020-08-21T16:45:02+03:00
Українські Новини
З Центрального вокзалу Києва евакуюють людей. Надійшло повідомлення про мінування

З Центрального вокзалу Києва евакуюють людей. Надійшло повідомлення про мінування

Кира Молчанова
Вокзал, Київ, Мінування, Неправдиве мінування, Замінування вокзалу, замінування
Київський вокзал. Фото: Українське фото
Київський вокзал. Фото: Українське фото

Після того, як учора повідомили про мінування 3 столичних торгових центрів, 21 серпня надійшло повідомлення про "замінування" Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" на своїй сторінці в Facebook.

Роботу вокзалу довелося обмежити. Так, всіх працівників і пасажирів евакуювали. Посадка пасажирів здійснюється через підземні переходи: поїзди відправляються за графіком.

Повідомляється, що будівля вокзалу почали перевіряти вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві в годину пік 30 червня закрили 3 станції метро через повідомлення про мінування.

Крім того, в липні у столиці невідомий повідомив про замінування Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів у Києві.

Також на Печерську було виявлено підозрілий рюкзак – місцеві жителі викликали вибухотехніків.

Тим часом Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, в той час, як раніше планували ввести покарання до 8 років в'язниці за неправдиве повідомлення про вибух, підпал або пошкодження будівлі критичної інфраструктури.

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