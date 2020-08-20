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  • У Києві через повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів трьох торгових центрів
20 серпня 2020, четвер, 20:45 6
Події 2020-08-20T21:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві через повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів трьох торгових центрів

У Києві через повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів трьох торгових центрів

Кира Молчанова
Київ, Нацполіція, повідомлення про замінування, Торговий центр, Повідомлення про мінування
ТЦ
ТЦ "Гуллівер. Фото: instagram.com/gulliver.kyiv

У поліцію Києва знову повідомили про вибухові пристрої в трьох великих торгових центрах міста, тоді як раніше затримали іноземця, якого підозрюють у неправдивих дзвінках про "замінування" двох посольств.

Про це повідомляться у Telegram-каналі "Вартові Еспрессо".

"На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ: Skymall, Gulliver, ART Mall. На місці працює патрульна поліція і вибухотехнічна служба", — сказано в повідомленні.

Крім того, dtp.kiev.ua в Facebook повідомляє, що до торгового центру "Gulliver" вже приїхали рятувальники і вибухотехніки.

Усіх відвідувачі будівлі евакуювали. До торгівельного центру також прибули правоохоронці.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 червня в годину пік в Києві закрили три станції метро через повідомлення про мінування. Вибухівку не знайшли.

На столичному Печерську  знайшли підозрілий рюкзак. На місце прибули вибухотехніки в "скафандрах".

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

 
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