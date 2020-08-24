У столичному ЦУМі шукають вибухівку: співробітників і відвідувачів магазину евакуювали

Після закриття метро "Хрещатик" через помилкове повідомлення про мінування, поліція та охорона евакуює співробітників і відвідувачів Центрального універмагу в Києві через повідомлення про мінування будівлі. Про це Українським Новинам повідомляє співробітниця одного з магазинів в ЦУМі. "Зараз нас евакуюють, кажуть що замінували ЦУМ, охорона з поліцією вивела всіх", - сказала вона. Також співробітниця зазначила, що на цю мить йде перевірка всіх магазинів, що знаходяться в ЦУМі, на наявність вибухівки, звідки надійшло повідомлення про замінування адміністрація універмагу співробітникам не повідомила. Згідно з її словами, охорона ЦУМу повідомила, що процес перевірки магазинів займе близько 2 або 3 годин. На цю мить всі співробітники магазинів знаходяться на вулиці біля будівлі ЦУМу. Всіх людей із ЦУМу евакуювали. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні відзначається День незалежності України. Також сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту. Буде заборонено рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів на деяких вулицях. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори. Тим часом на наступний день після того, як в столиці замінували одразу три торгові центри, 22 серпня надійшло анонімне повідомлення про "замінування" Центрального залізничного вокзалу.