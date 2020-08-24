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24 серпня 2020, понеділок, 15:00 11
Силові структури 2020-08-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
У столичному ЦУМі шукають вибухівку: співробітників і відвідувачів магазину евакуювали

У столичному ЦУМі шукають вибухівку: співробітників і відвідувачів магазину евакуювали

Надежда Комендантова
Евакуація людей, Повідомлення про мінування, замінування
Евакуація ЦУМу.
Евакуація ЦУМу.

Після закриття метро "Хрещатик" через помилкове повідомлення про мінування, поліція та охорона евакуює співробітників і відвідувачів Центрального універмагу в Києві через повідомлення про мінування будівлі.

Про це Українським Новинам повідомляє співробітниця одного з магазинів в ЦУМі.

"Зараз нас евакуюють, кажуть що замінували ЦУМ, охорона з поліцією вивела всіх", - сказала вона.

Також співробітниця зазначила, що на цю мить йде перевірка всіх магазинів, що знаходяться в ЦУМі, на наявність вибухівки, звідки надійшло повідомлення про замінування адміністрація універмагу співробітникам не повідомила.

Згідно з її словами, охорона ЦУМу повідомила, що процес перевірки магазинів займе близько 2 або 3 годин.

На цю мить всі співробітники магазинів знаходяться на вулиці біля будівлі ЦУМу.

Всех людей из ЦУМа эвакуировали.Всіх людей із ЦУМу евакуювали.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні відзначається День незалежності України.

Також сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту. Буде заборонено рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів на деяких вулицях. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори.

Тим часом на наступний день після того, як в столиці замінували одразу три торгові центри, 22 серпня надійшло анонімне повідомлення про "замінування" Центрального залізничного вокзалу.

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