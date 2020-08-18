Громадянина Вірменії, який повідомляв про фейкові замінування посольств, затримали у Києві

Людина з телефоном. Фото: pixabay

Людина з телефоном. Фото: pixabay

У Києві, де вже давно і часто поліція отримує неправдиві повідомлення про замінування , затримали громадянина Вірменії, який повідомляв про фейкові замінування посольств США та Туреччини.

Про це сказано в повідомленні прокуратури Києва.

Так, Київська місцева прокуратура № 3 вже повідомила про підозру 46-річному громадянину Вірменії. Відомо, що 1 серпня 2020 року правопорушник зі свого мобільного телефону зателефонував в поліцію і повідомив про вибухові пристрої в будівлях двох посольств.

"Мінера" ​​встановили і затримали в результаті проведених слідчих дій. Відомо, що подібне правопорушення у "мінера" ​​вже не перше.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 червня в годину пік в Києві закрили три станції метро через повідомлення про мінування. Вибухівку не знайшли.

На столичному Печерську знайшли підозрілий рюкзак. На місце прибули вибухотехніки в "скафандрах".

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