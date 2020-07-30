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  • За неправдиві повідомлення про замінування у Кабміні хочуть не тільки позбавляти свободи, а й відбирати майно
30 липня 2020, четвер, 19:30 8
Кабмін 2020-07-30T20:15:02+03:00
Українські Новини
За неправдиві повідомлення про замінування у Кабміні хочуть не тільки позбавляти свободи, а й відбирати майно

За неправдиві повідомлення про замінування у Кабміні хочуть не тільки позбавляти свободи, а й відбирати майно

Елена Новикова
Кабмін, повідомлення про замінування, Неправдива інформація
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, в той час, як раніше планували ввести покарання до 8 років в'язниці за неправдиве повідомлення про вибух, підпалі або пошкодження будівлі критичної інфраструктури.

Про це йдеться законопроєкт № 3911, зареєстрованому в парламенті 21 липня, передають Українські Новини.

Згідно з чинним законодавством, за відповідне діяння передбачене лише покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Згідно з законопроєктом, те саме діяння, якщо об'єктами свідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі, споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, установи охорони здоров'я, заклади освіти, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

У пояснювальній записці зазначається, що метою прийняття законопроєкту є суттєве зменшення кількості свідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, а також забезпечення економії матеріальних та інших ресурсів органів держвлади, які використовуються для їх перевірки та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Кабінет Міністрів пропонував Верховній Раді збільшити штраф за неправдивий виклик аварійно-рятувальних служб, поліції, екстреної медичної допомоги до 3,4-10,2 тис. гривень.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження проти погрожував підірвати міст Метро в Києві чоловіка.

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