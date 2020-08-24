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24 серпня 2020, понеділок, 09:53 17
Президент 2020-08-24T12:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять загиблих на Донбасі

Зеленський з дружиною вшанували пам'ять загиблих на Донбасі

Анна Рудык
Президент України, Володимир Зеленський, Олена Зеленська, День незалежності України, День незалежності

Президент Володимир Зеленський з дружиною, першою леді України, Оленою Зеленською вшанували пам'ять загиблих захисників України на Донбасі.

Про це свідчить трансляція Офісу Президента на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Дорогі українці, завжди, а особливо сьогодні, в День незалежності України, ми вклоняємося подвигу всіх наших героїв, які заради нашої незалежності віддали своє життя, за Україну, за її майбутнє, за її свободу. Давайте вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання", - сказав він. 

Зеленський і перша леді поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну Михайлівського Золотоверхого монастиря та пройшли вздовж вулиці Трьохсвятительської неподалік Михайлівської площі разом з родичами загиблих на фронті.

Також Зеленський взяв участь в церемонії підняття державного прапора до Дня незалежності.

"Дорогі громадяни України, рік тому я розповідав про те, як кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від генерального штабу України. СМС про кількість поранених і загиблих за минулу добу на передовій. Цифри бувають різними, проте тільки повідомлення роблять ранок добрим. поранених - нуль, загиблих, - нуль. Сьогодні, 29-й день поспіль у мене і у всієї нашої країни ранок дійсно добрий... На Сході України у нас немає бойових втрат!" - сказав він зі сцени на Михайлівській площі.

Президент подякував усім лікарям за протидію пандемії коронавірусу.

"...настане день, коли за радісним СМС від генштабу буде не менш радісне СМС від Міністра охорони здоров'я: за минулу добу в Україні захворіло - нуль, померло - нуль. Вірю, що ми подолаємо вірус", - сказав Зеленський.

Поп-співак, соліст групи "DZIDZIO" Михайло Хома виконав зі сцени гімн України. 

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня Київська міська державна адміністрація (КМДА) за участю керівництва країни проведе регату та урочисті заходи з нагоди Дня Державного Прапора та 29-ої річниці незалежності.

Крім того, Українські Новини дібрали привітання з Днем Незалежності у віршах та картинках.

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