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24 серпня 2020, понеділок, 11:30 18
Президент 2020-08-24T12:30:02+03:00
Українські Новини
Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизмом, - Зеленсь

Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизмом, - Зеленський

Анна Рудык
Президент України, Володимир Зеленський, День незалежності України, День незалежності, Виступ Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня незалежності України заявив, що ті, хто без бою "подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизмом", передають Українські Новини.

"Ми будуємо країну, яка завжди готова дати відсіч і все-одно хто атакує: агресор, вірус, світова криза. Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизмом", - сказав Президент.

Він зазначив, що нинішня українська влада будує країну, куди українці захочуть повертатися по хороших дорогах, які зараз будуються, і країну, де запеклі суперечки будуть тільки про те як назвати ракету, яку Україна запускає в космос, і на честь кого назвати побудований корабель "корвет".

"Всі, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку країну - ласкаво просимо приєднуватися, іншим - велике прохання не заважати. У вас було багато років, щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це і не плутайтеся, будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський з дружиною, першою леді України, Оленою Зеленською в День незалежності вшанували пам'ять загиблих захисників України на Донбасі.

Також під час церемонії підняття державного прапора до Дня незалежності Зеленський сказав, що дітям України слід менше боротися, хто правильніше і більше її любить.

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