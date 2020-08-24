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24 серпня 2020, понеділок, 09:30 6
Життя 2020-08-24T12:15:02+03:00
Українські Новини
Google підготував святковий дудл до Дня незалежності України

Google підготував святковий дудл до Дня незалежності України

Анна Рудык
Google-дудл, День незалежності України, День незалежності, гугл-дудл
Прапор України. Фото: pixabay
Прапор України. Фото: pixabay

Сьогодні, 24 серпня, пошукова система Google присвятила дудл Дню незалежності України. Дудл розмістили на головній сторінці системи, його можуть бачити українські користувачі.

Так, в дудл зображений вінок з соняшниками.

"У сьогоднішньому дудл зображений вінок, який зображає національну квітку країни: соняшник. Вирощування соняшнику вперше почалося на родючих ґрунтах сучасної України на початку 19 століття, частково через корисне і універсальне масло цієї квітки. Сьогодні ці яскраво-жовті квіти покривають більше 20% сільськогосподарських угідь України, що робить країну найбільшим експортером соняшникової олії в світі. З Днем Незалежності, Україно!" - привітала компанія українців на сторінці опису дудла.

Дудл до Дня незалежності України. Фото: GoogleДудл до Дня незалежності України. Фото: Google

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня з нагоди Дня Державного Прапора та 29-ої річниці незалежності КМДА проведе регату та урочисті заходи за участю керівництва країни.

Також на День незалежності в українців додатковий вихідний день.

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