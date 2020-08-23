ДБР призначило заступником директора бюро Сухачова

В той час, як Олександр Соколов сам себе призначив т.в.о. директора ДБР та має намір претендувати Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: strana.uaна посаду директора на конкурсі, керівництво Держбюро розслідувань призначило Олексія Сухачова заступником директора ДБР.

Про це сказано у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

"Сухачова призначено на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань", - сказано у відповіді.

Його призначено на посаду 20 серпня.

Як повідомляли Українськi Новини,проти в. о. директора ДБР Олександра Соколова відкрили справу про можливу корупцію.

Раніше повідомлялося про те, що виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Соколов залишився без зарплати за травень.

Також Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про заборону заступникові директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександру Соколову, виконувати обов'язки директора бюро.

Також Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося повідомити дату наступного допиту Петра Порошенка.

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