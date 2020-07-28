Проти в. о. директора ДБР Соколова відкрили справу про можливу корупцію

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої корупції виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександра Соколова.

Про це сказано у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справу відкрито за рішенням суду, який зобов'язав почати розслідування.

"Національне антикорупційне бюро виконало рішення Вищого антикорупційного суду. Уповноваженими особами НАБУ внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про можливе вчинення кримінального правопорушення виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань", — сказано у відповіді.

Статтю Кримінального кодексу, за якою розпочато розслідування, НАБУ не уточнює.

Проти Соколова відкрили справу

2 червня в НАБУ надійшла заява, що свідчать про можливе вчинення виконуючим обов'язки директора Держбюро розслідувань злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем), в результаті якого, на думку заявника, завдано істотної шкоди державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.

НАБУ відмовилося відкрити справу.

Після цього заявник подав позов до Вищого антикорсуду, який 18 червня його задовольнив і зобов'язав НАБУ почати розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, в. о. директора ДБР Соколов залишився без зарплати за травень.

Крім того, в Офісі генпрокурора закрили дисциплінарне провадження проти Холодницкого.