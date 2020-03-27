Суд просять заборонити Соколову виконувати обов'язки директора ДБР

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про заборону заступникові директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександру Соколову, виконувати обов'язки директора бюро після того, як Ірина Венедиктова стала генеральним прокурором.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що до суду надійшов позов Ростислава Поповича до ДБР та т.в.о. директора бюро Соколова.

Позивач просить суд заборонити заступнику директора ДБР Соколову виконувати обов'язки директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень.

На даний момент вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором Ірину Венедиктову. До цього виконуючим обов'язки генерального прокурора був заступник генпрокурора Віктор Чумак після того, Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапке.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади Генерального директора бюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючого обов'язки директора депутата Верховної Ради Ірину Венедиктова.