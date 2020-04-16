Соколов сам себе призначив т.в.о. директора ДБР та має намір претендувати на посаду директора на конкурсі

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов сам себе призначив т.в.о. директора і має намір претендувати на посаду директора на конкурсі.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

На питання журналіста, чому Соколов був призначений т.в.о. директора, а не перший заступник Олександр Бабіков, він відповів, що Бабіков відсутній тиждень, і не було можливості його призначити.

"Зараз я поясню. Рада призначає Венедиктову генеральним прокурором. У нас в законі написано, що у разі відсутності директора повноваження виконують перший заступник, заступники по черзі за 60 днів. На момент, коли Венедиктова була призначена, Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами або на лікарняному, я вже не пам'ятаю. Не було його тиждень", — сказав він.

Також Соколов зазначив, що саме він став т.в.о. директора ДБР, так як не було інших кандидатів.

"Я був один. Зібрав юристів, зібрав кадри. Бабіков у відпустці. Його як? Відкликати? А хто повинен відкликати, Венедиктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було прийнято рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, я приступаю виконувати обов'язки. Тому що нікого немає. В. о. директора вже немає, Бабікова немає, є тільки я і більше нікого", — сказав він.

Соколов також додав, що Бабіков може стати наступним т.в.о. директора.

"Але питання таке: закінчується 60-денний термін, і "адвокат диявола" Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в.о. директора ДБР. На 60 днів. Якщо не буде обрано інших ще заступників", — сказав він.

Крім того, Соколов додав, що він має намір претендувати на посаду директора ДБР на конкурсі.

"Я не буду кривити душею — буду пробувати. Спробую - чому ні. Я вважаю, що я не найгірша кандидатура. Я вже багато розумію, що тут в ГБР", — підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором Ірину Венедиктову. До цього виконуючим обов'язки генерального прокурора був заступник генпрокурора Віктор Чумак після того, Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапке.

Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про заборону заступникові директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександру Соколову, виконувати обов'язки директора бюро.