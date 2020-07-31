Справу про можливе "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" Порошенком ДБР закрило

Кримінальне провадження про можливе "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" колишнім Президентом Петром Порошенком Державне бюро розслідувань закрило.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Раніше Порошенко заявив про відкриття проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України (ПЦУ).

Зі слів виконуючого обов'язки директора ДБР Олександра Соколова, кримінальне провадження, на яке в своїй публічній заяві посилався колишній президент, насправді стосувалося не томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Його було зареєстровано на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і на сьогодні закрите.

"Зазначене провадження було відкрито за заявою віруючих цієї громади і порушувало питання того, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів і проведення всіх необхідних розшукових дій цю справу на сьогодні закрито. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає від статті 161 КК України, а саме: порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань", - зазначив Олександр Соколов.

Також він додав, що в рамках досудових розслідувань ДБР не заперечує, але не перевіряло питання отримання Україною томосу про автокефалію.

На його думку, скасування реєстрації УПЦ КП має розглядатися в рамках адміністративного або цивільного судочинства.

Керівник бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР і спекуляцій на релігійні теми.

"ДБР діє виключно в рамках чинного законодавства і не втручається в питання релігії. З цього приводу нами проведено консультації з представниками різних релігійних громад, яким доведено позицію Державного бюро розслідувань", — резюмував Соколов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко заявив про порушення проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення ПЦУ.

Пізніше ДБР повідомило, що справу проти Порошенка за розпалювання ворожнечі розслідується за заявою прихожан УПЦ КП.