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31 липня 2020, пʼятниця, 12:31 8
Силові структури 2020-07-31T13:30:02+03:00
Українські Новини
Справу про можливе "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" Порошенком ДБР закрило

Справу про можливе "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" Порошенком ДБР закрило

Елизавета Драбкина
УПЦ КП, Томос, Кримінальне провадження, ДБР, ДБР України, Петро Порошенко, розпалювання ворожнечі
Патріарху Філарету Порошенко присвоїть звання Героя України. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Патріарху Філарету Порошенко присвоїть звання Героя України. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Кримінальне провадження про можливе "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" колишнім Президентом Петром Порошенком Державне бюро розслідувань закрило.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Раніше Порошенко заявив про відкриття проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України (ПЦУ).

Зі слів виконуючого обов'язки директора ДБР Олександра Соколова, кримінальне провадження, на яке в своїй публічній заяві посилався колишній президент, насправді стосувалося не томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Його було зареєстровано на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і на сьогодні закрите.

"Зазначене провадження було відкрито за заявою віруючих цієї громади і порушувало питання того, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів і проведення всіх необхідних розшукових дій цю справу на сьогодні закрито. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає від статті 161 КК України, а саме: порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань", - зазначив Олександр Соколов.

Також він додав, що в рамках досудових розслідувань ДБР не заперечує, але не перевіряло питання отримання Україною томосу про автокефалію.

На його думку, скасування реєстрації УПЦ КП має розглядатися в рамках адміністративного або цивільного судочинства.

Керівник бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР і спекуляцій на релігійні теми.

"ДБР діє виключно в рамках чинного законодавства і не втручається в питання релігії. З цього приводу нами проведено консультації з представниками різних релігійних громад, яким доведено позицію Державного бюро розслідувань", — резюмував Соколов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко заявив про порушення проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення ПЦУ.

Пізніше ДБР повідомило, що справу проти Порошенка за розпалювання ворожнечі розслідується за заявою прихожан УПЦ КП.

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