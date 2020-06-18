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18 червня 2020, четвер, 21:20 10
Силові структури 2020-06-18T22:30:02+03:00
Українські Новини
Справу проти Порошенка про томос розслідують за заявою парафіян УПЦ КП з листопада 2019, – ДБР

Справу проти Порошенка про томос розслідують за заявою парафіян УПЦ КП з листопада 2019, – ДБР

Ирина Николенко
УПЦ КП, Томос, ПЦУ, ДБР, Петро Порошенко, справа проти Порошенка, розпалювання ворожнечі
Томос про автокефалію ПЦУ. Фото: president.gov.ua
Томос про автокефалію ПЦУ. Фото: president.gov.ua

Кримінальне провадження, яке відкрили проти колишнього Президента Петра Порошенка, про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України (ПЦУ) розслідується з листопада 2019 року за заявою парафіян Української православної церкви Київського патріархату. Про це Українським Новинам повідомили в Держбюро розслідувань.

За даними ДБР, справа було відкрито 6 листопада 2019 року Службою безпеки України за фактом незаконних дій низки посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ.

В подальшому СБУ передала справу для розслідування у ДБР, яке наразі триває.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня Петро Порошенко прибув до суду з обрання йому запобіжного заходу у справі про незаконне призначення Сергія Семочко заступником голови Служби зовнішньої розвідки і виступив перед своїми прихильниками.

Також біля будівлі Печерського районного суду Києва понад 2,5 тис. прихильників Петра Порошенка протестували проти "політичного переслідування" народного депутата.

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