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27 липня 2020, понеділок, 15:42 14
Політика 2020-07-27T16:45:01+03:00
Українські Новини
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій

Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій

Елизавета Кесельман
Петро Порошенко, відпустка в Туреччині, Порошенко у Туреччині
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

П'ятий президент України Петро Порошенко, у якого в червні зріс рейтинг, відлетів на відпочинок у Туреччину на чартерному літаку напередодні мітингу партії "Європейська солідарність" разом з сім'єю. Про це повідомили джерела в оточенні експрезидента, передає "Страна".

Відповідно до інформації видання, у понеділок, 27 липня, о 13:42, Порошенко вилетів з київського аеропорту "Жуляни" на чартерному літаку (Learjet 60, бортовий номер T7-ISH) і відправився в Бодрум в Туреччині. Літак приземлиться в Бодрумі орієнтовно о 16:00.

Як зазначили в "Страні", вартість перельоту з Києва в Бодрум на такому чартері становить 15 тисяч євро в один кінець.

Також наголошується, що вчора ввечері партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" розіслала у ЗМІ анонс акції протесту, запланованої на вечір понеділка, 27 липня, на 19:00, яка відбудеться на Банковій. Організатори акції звинувачують президента Володимира Зеленського у держзраді через оголошене з понеділка перемир'я на Донбасі.

Проте самого лідера партії на цієї акції не буде. Але до моменту її початку він вже приземлиться в Туреччині і зможе активно коментувати те, що відбувається в соцмережах.

Як повідомляли Українські Новини, колишній позафракційний депутат Ради Давид Жванія заявив, що Порошенко просив Януковича дозволу балотуватися в мери Києва у 2012-2013.

Також Давид Жванія заявив, що Порошенко під час правління отримав незаконним шляхом близько 4 мільярдів доларів і вивів гроші в офшори.

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