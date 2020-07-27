Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій

П'ятий президент України Петро Порошенко, у якого в червні зріс рейтинг, відлетів на відпочинок у Туреччину на чартерному літаку напередодні мітингу партії "Європейська солідарність" разом з сім'єю. Про це повідомили джерела в оточенні експрезидента, передає "Страна".

Відповідно до інформації видання, у понеділок, 27 липня, о 13:42, Порошенко вилетів з київського аеропорту "Жуляни" на чартерному літаку (Learjet 60, бортовий номер T7-ISH) і відправився в Бодрум в Туреччині. Літак приземлиться в Бодрумі орієнтовно о 16:00.

Як зазначили в "Страні", вартість перельоту з Києва в Бодрум на такому чартері становить 15 тисяч євро в один кінець.

Також наголошується, що вчора ввечері партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" розіслала у ЗМІ анонс акції протесту, запланованої на вечір понеділка, 27 липня, на 19:00, яка відбудеться на Банковій. Організатори акції звинувачують президента Володимира Зеленського у держзраді через оголошене з понеділка перемир'я на Донбасі.

Проте самого лідера партії на цієї акції не буде. Але до моменту її початку він вже приземлиться в Туреччині і зможе активно коментувати те, що відбувається в соцмережах.

Як повідомляли Українські Новини, колишній позафракційний депутат Ради Давид Жванія заявив, що Порошенко просив Януковича дозволу балотуватися в мери Києва у 2012-2013.