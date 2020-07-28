Після інформації про політ у Туреччину Порошенко задекларував більш як мільйон витрат

У той час, як Жванія звинуватив у корупції Порошенка, журналісти інформагенції "Країна" опублікували інформацію про те, що колишній президент України Петро Порошенко полетів до Туреччини в день мітингів від своєї партії на Банковій, посилаючись на свої джерела, з'явилася інформація про те, що після публікації, Порошенко задекларував майже 1,2 млн грн витрат.

Про це повідомляє "Країна".

Декларація про суттєві зміни у фінансовому становищі оприлюднена в Єдиному реєстрі.

Скріншот: Країна

Так, у документі зазначено, що 530 095 грн Петро Порошенко витратив на оплату транспортних послуг, ще 650 043 грн обміняв на валюту.

Політ експрезидента на сімейний відпочинок в Бодрум, який відбувся 27 липня, обійшовся йому близько 15 000 євро в один кінець.

Як повідомляли Українські Новини, колишній позафракційний депутат Ради Давид Жванія заявив, що Порошенко просив Януковича дозволу балотуватися в мери Києва у 2012-2013.

Крім того, колишній позафракційний депутат Верховної Ради Давид Жванія у своєму відеозверненні на YouTube заявив, що Порошенко і його оточення фінансував Майдан і зривав мирні ініціативи влади в 2014.