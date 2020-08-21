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21 серпня 2020, пʼятниця, 00:00 12
Життя 2020-08-21T01:15:01+03:00
Українські Новини
Спека відступить, але згодом повернеться: синоптик дала прогноз на довгі вихідні

Спека відступить, але згодом повернеться: синоптик дала прогноз на довгі вихідні

Надежда Комендантова
Погода, Непогода в Україні, Наталка Діденко, Прогноз погоди на вихідні
Погода в Україні на День незалежності. Фото: pixabay
Погода в Україні на День незалежності. Фото: pixabay

Тоді як згідно з прогнозом на День незалежності в Україну увірветься циклон, дощів на заході України стане менше. Водночас на всій території країни спаде аномальна спека, хоча все одно сонце припікатиме.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

З її слів, у п'ятницю 21 серпня трохи спаде спека на півночі країни до 25-28 градусів, а дощі варто очікувати частково в західних областях. При цьому, як зазначає синоптик, Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківська та Чернівецька області опиняться більш під впливом сухого антициклону

"Температура повітря в західній частині завтра 24-28 градусів. У центральних областях 21 серпня без істотних опадів, тільки ввечері є ймовірність короткочасних місцевих дощів. Ще буде спекотно, 26-30 градусів. На сході в п'ятницю в другій половині дня місцями грозові локальні дощі, спектоно, 27-32 градуси. На півдні завтра істотні опади навряд чи, 28-32 градуси", — повідомила Діденко.

У Києві 21 серпня очікується короткочасний дощ з грозою. Спека в столиці ослабне до 28 градусів.

У суботу стане ще свіжіше 24-25 градусів, а на День прапора і День незалежності України в Києві знову зросте температура повітря.

Раніше Українські Новини писали,  якою буде погода в передостанній тиждень серпня.

Тим часом синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому  стихія вируватиме все частіше.

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