Тропічну спеку розбавлять грозові зливи: синоптик дала прогноз до кінця тижня і на довгі вихідні

Після приходу аномальної спеки на початку тижня, друга половина та кінець тижня в Україні також будуть по-серпневому спекотними.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в четвер, 20 серпня очікується до +34, а дощі місцями намочать українців на півночі, частково в центрі і на півдні. Не виключена мокра погода в західних областях.

Діденко стверджує, що короткочасні грозові дощі пройдуть на півночі, уздовж смуги Харківщина - Дніпро з районами і зачеплять Миколаївську область.

"Залишається ймовірність дощів в західних областях. Спека ще, правда, буде переважати, 26-32 градуси, на півдні, якщо сонце в грі, - до +34. На заході очікується 24-28 градуси. У Києві 30-32 градуси, однак є надія на короткочасний дощ, можливо, з грозою", - написала Діденко.

Послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День Прапора та на День Незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градуси.

Раніше Українські Новини писали, якою буде погода в передостанній тиждень серпня.

Тим часом синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що надалі стихія вируватиме все частіше.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини