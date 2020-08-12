Без параду, але з покладанням квітів. Як в Україні святкуватимуть День Незалежності

Парад у Києві на День незалежності. 2019 рік Фото: Анастасія Гевко

Парад у Києві на День незалежності. 2019 рік Фото: Анастасія Гевко

У цьому році, як і в минулому, святкування Дня Незалежності пройде без параду, але з урочистостями і з урахуванням вимог щодо запобігання поширення коронавірусу.

Про це йдеться в указі "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України", повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Так, 23 серпня, День державного прапора України. У цей день у всіх населених пунктах України, закордонних дипломатичних установах і військових частинах будуть урочисто підіймати державний прапор.

"У День Незалежності України, 24 серпня 2020 року, в місті Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС / АТО і громадськості", - йдеться в документі.

Крім того, в цей день будуть покладати квіти до пам'ятників і могил видатних діячів України, борців за незалежність, які загинули, учасників Революції Переваги та учасників ООС / АТО.

"Також уряд повинен організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття незалежності України, захист її суверенітету і територіальної цілісності",-повідомили в ОП.

Розробити та забезпечити виконання заходів святкування Дня Незалежності має Кабінет міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, ветерани війни проведуть Марш захисників України-2020 на День Незалежності в Києві за принципом безпартійності.

24 серпня в День Незалежності у 2019 році ветеранська спільнота організувала і провела неофіційний "Марш захисників України" замість скасованого військового параду. Тоді в ході взяли участь 50 тис. осіб.