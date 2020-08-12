підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 серпня 2020, середа, 21:22 8
Суспільство 2020-08-12T22:46:26+03:00
Українські Новини
Без параду, але з покладанням квітів. Як в Україні святкуватимуть День Незалежності

Без параду, але з покладанням квітів. Як в Україні святкуватимуть День Незалежності

Кира Молчанова
Указ, Зеленський, День незалежності України
Парад у Києві на День незалежності. 2019 рік Фото: Анастасія Гевко
Парад у Києві на День незалежності. 2019 рік Фото: Анастасія Гевко

У цьому році, як і в минулому, святкування Дня Незалежності пройде без параду, але з урочистостями і з урахуванням вимог щодо запобігання поширення коронавірусу.

Про це йдеться в указі "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України", повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Так, 23 серпня,  День державного прапора України. У цей день у всіх населених пунктах України, закордонних дипломатичних установах і військових частинах будуть урочисто підіймати державний прапор.

"У День Незалежності України, 24 серпня 2020 року, в місті Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС / АТО і громадськості", - йдеться в документі.

Крім того, в цей день будуть покладати квіти до пам'ятників і могил видатних діячів України, борців за незалежність, які загинули, учасників Революції Переваги та учасників ООС / АТО.

"Також уряд повинен організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття незалежності України, захист її суверенітету і територіальної цілісності",-повідомили в ОП.

Розробити та забезпечити виконання заходів святкування Дня Незалежності має Кабінет міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, ветерани війни проведуть Марш захисників України-2020 на День Незалежності в Києві за принципом безпартійності.

24 серпня в День Незалежності у 2019 році ветеранська спільнота організувала і провела неофіційний "Марш захисників України" замість скасованого військового параду. Тоді в ході взяли участь 50 тис. осіб.

Більше новин про: Указ Зеленський День незалежності України

Кабмін змінив правила карантину. Регіони з 160 хворими на 100 тис. осіб потраплять у "червону зону"
Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі
Новини
Чоловік, який в юності облив Сороса майонезом, заявив, що він і сьогодні, можливо, зробив би те ж саме 22:51
Юлія Цезаря, який напав на синагогу в Маріуполі, затримали 22:26
Без параду, але з покладанням квітів. Як в Україні святкуватимуть День Незалежності 21:22
Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі 21:17
Вночі в Карпатах похолодає до +7: прогноз погоди в Україні на четвер 21:00
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки 09:33
більше новин
МЗС України встановлює місцеперебування затриманих у Білорусі журналістів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok