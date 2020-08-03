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03 серпня 2020, понеділок, 17:43 9
Суспільство 2020-08-03T20:00:02+03:00
Українські Новини
На День Незалежності ветерани війни проведуть в Києві Марш захисників України

На День Незалежності ветерани війни проведуть в Києві Марш захисників України

Валерия Драгомирова
День незалежності України, День незалежності, Марш захисників України
Хрещатик. Фото: igotoworld.com
Хрещатик. Фото: igotoworld.com

Ветерани війни проведуть за принципом безпартійності Марш захисників Україну-2020 у День Незалежності в Києві.

Про це заявив голова громадської організації "Ветеранський братство" Дмитро Шатровський на пресконференції, передають Українські Новини.

"Хотілося б підкреслити головний принцип, який об'єднує таке всеукраїнський захід — принцип безпартійності. Ми закликаємо політичні партії не використовувати цей захід в своїй піар-компанії", — заявив він.

Шатровський розповів про принцип формування колон.

"Першими йдуть сім'ї загиблих героїв України, після них йдуть поранені побратими, які отримали поранення, відстоюючи суверенітет України, за ними йдуть представники поранених на Майдані під час Революції Переваги. Після цього колони формуються за територіальним принципом. Першою йде колона Києва, оскільки це місто, який зустрічає марш, далі по черзі по областях" , — сказав він.

Далі будуть слідувати підрозділи, які зареєструвалися в кількості від 50 осіб окремими групами зі своїми командирами і штандартами.

Після них — волонтерські групи та всі охочі.

Попереду буде слідувати автомобіль звукового супроводу.

Учасники пройдуть по бульвару Шевченка, вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності та Європейській площі.

Шатровський зазначив, що наразі немає інформації про проведення офіційних заходів у День незалежності.

Він додав, що організатори альтернативного маршу проведуть його таким чином, щоб відокремити від дій, організованих Офісом Президента, на 30 хвилин-годину, щоб уникнути можливих конфліктів.

Колишній міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, глава правління фонду "Повернись живим" Оксана Коляда зазначила, що гроші на проведення маршу вже почали надходити.

Вона додала, що в цьому році планується витратити приблизно стільки ж, скільки і було витрачено в попередньому — близько 100 тис. гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня в День Незалежності в 2019 році ветеранський співтовариство організувало і провело неофіційний "Марш захисників України" замість скасованого військового параду.

Тоді в ході взяли участь 50 тис. осіб.

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