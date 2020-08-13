Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідає Україну в День Незалежності

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідає Україну в День Незалежності, в той час, як в цьому році святкування пройде без параду, але з урочистостями і з урахуванням вимог щодо запобігання поширення коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, у четвер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

"Глава МЗС України подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої країни - День Незалежності ", - сказано в ньому.

Крім того, міністри обговорили ситуацію з поширенням коронавірусу в обох країнах і заходи, які уряди вживають для протидії коронавірусу.

Кулеба висловив особливу подяку німецькому колезі за готовність уряду Німеччини надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень.

Співбесідники також обговорили ситуацію на Донбасі.

Кулеба повідомив Мааса щодо білоруського режиму повного і всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих і поранених в бою українських військових.

Сторони також обговорили перспективи контактів на рівні міністрів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) і погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна найближчими місяцями.

Як повідомляли Українськi Новини, в КМДА стверджують, що заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів.

Також у серпні буде святковий вихідний на честь Дня Незалежності.

Крім того, ветерани війни проведуть Марш захисників України-2020 на День Незалежності в Києві за принципом безпартійності.