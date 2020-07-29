Заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів, — КМДА

Київська міська адміністрація за місяць до 24 серпня не отримувала ні від Офісу президента, ні від Кабміну жодних доручень щодо створення робочих груп та внесення пропозицій до проєкту Указу президента про підготовку та проведення заходів з відзначення в 2020 році Дня Незалежності України.

Про це йдеться у відповіді КМДА на інформаційний запит Українських Новин з проханням оприлюднити склад робочої групи з проведення святкових заходів, а також повідомити про внесені в проєкт Указу президента Києвом пропозиціях.

"... не надходили доручення про формування робочої групи з підготовки до відзначення в 2020 році Дня Незалежності України, а також про підготовку пропозицій до відповідного Указу Президента України", - йдеться у відповіді.

У КМДА підтвердили, що поки заходи з відзначення Дня Незалежності готуються на міському рівні. При цьому, проводитися вони будуть з урахуванням карантинних заходів, введених в державі і в столиці України.

Які саме заходи планується провести на міському рівні у відповіді не уточнюється.

Святкування Дня Незалежності в Києві

Щорічно за 50-60 днів до святкування Дня Незалежності на рівні Кабінету міністрів і Офісу президента створювалися робочі групи, а міністерства, відомства і місцеві органи влади вносили пропозиції до Указу Президента про підготовку та проведення заходів, які узагальнювались і виходили у вигляді єдиного документа за місяць до святкової дати.

У той же час, незважаючи на те, що на місцях повідомили про відсутність підготовчої роботи, в Офісі Президента повідомили, що відповідний Указ вже готовий до підписання.

"Проєкт Указу Президента України "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України" підготовлений та перебуває на розгляді", - йдеться у відповіді ОПУ.

День Незалежності

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