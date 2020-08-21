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21 серпня 2020, пʼятниця, 17:24 6
Фінанси 2020-08-21T19:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня зростає. Офіційний курс нацвалюти на 25 серпня

Гривня зростає. Офіційний курс нацвалюти на 25 серпня

Елена Новикова
НБУ, курс гривні до долара, курс гривні до рубля, Офіційний курс валют
Курс гривні на 25 серпня
Курс гривні на 25 серпня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 серпня, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD, у той час, як долар раптово обвалився перед довгими вихідними.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0069
1 долар США 27,3942
1 швейцарський франк 30,0837
10 ієн 2,5889
10 російських рублів 3,6723
1 євро 32,4621

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 гривень до долара.

Раніше повідомлялося про те, що міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Крім того, інвестиційна компанія Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени через традиційне зростання попиту на валюту.

Також експерти стверджують, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

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