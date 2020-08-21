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21 серпня 2020, пʼятниця, 10:29 6
Економіка 2020-08-21T11:30:02+03:00
Українські Новини
Долар раптово знизився перед довгими вихідними. Курс валют на 21 серпня

Долар раптово знизився перед довгими вихідними. Курс валют на 21 серпня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс долара, курс в обмінниках
Долар
Долар

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD порівняно з 20 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 11,68 коп. до 32,0655 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,58 коп. до 32,6482 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,2361 27,5536 32,0655 32,6482 3,37 3,87
Максимальний 27,3600 27,7000 32,3000 33,1000 3,72 5,00
Мінімальний 27,0000 27,4500 31,8000 32,3900 2,30 3,69

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з курсом долара  найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30 .

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-24 серпня, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Крім того, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

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