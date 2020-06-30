підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 червня 2020, вівторок, 19:14 7
Транспорт 2020-06-30T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві три станції метро закрили в годину пік

У Києві три станції метро закрили в годину пік

Надежда Комендантова
Метро, Київський метрополітен, Повідомлення про мінування, Арсенальна, Житомирська, Харківська
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

У Києві у вівторок, 30 червня, в годину пік через повідомлення про мінування були закриті три станції метро.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен" на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Pокрема, були закриті станції "Житомирська", "Харківська" і "Арсенальна" на вхід і вихід.

Підприємство повідомляє, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Вибухівкою виявився муляж, всередині якого знаходилася земля.

Пізніше "мінеру" мосту Метро змінили запобіжний захід і помістили в психлікарню.

Крім того, у перший день відновлення метро в Києві житель столиці намагався покінчити з собою, стрибнувши з парапету на проїжджу частину на станції метро "Дніпро".

Раніше, після відновлення роботи метрополітену через карантин у зв'язку пандемією коронавірусу, в КМДА повідомили, що у київському метро в годину-пік обмежуватимуть вхід на станції.

Більше новин про: Метро Київський метрополітен Повідомлення про мінування Арсенальна Житомирська Харківська

"Київський метрополітен" віддасть 108 млн гривень ...
Київський метрополітен без попередження закрив цен...
Чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, заар...
Скоро вже рівно 4 роки, як Кличко обіцяє запустити...
Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року
Новини
У Миколаївській області вигоріло велике пшеничне поле 19:38
Київ запускає міську електричку. Як курсуватимуть потяги 19:22
У Києві три станції метро закрили в годину пік 19:14
Зеленська продовжує лікування в лікарні, — Офіс Президента 18:55
Підозру Порошенку склали і оголосили законно — Венедіктова 18:48
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
більше новин
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok