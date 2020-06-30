У Києві три станції метро закрили в годину пік

У Києві у вівторок, 30 червня, в годину пік через повідомлення про мінування були закриті три станції метро.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен" на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Pокрема, були закриті станції "Житомирська", "Харківська" і "Арсенальна" на вхід і вихід.

Підприємство повідомляє, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Вибухівкою виявився муляж, всередині якого знаходилася земля.

Пізніше "мінеру" мосту Метро змінили запобіжний захід і помістили в психлікарню.

Крім того, у перший день відновлення метро в Києві житель столиці намагався покінчити з собою, стрибнувши з парапету на проїжджу частину на станції метро "Дніпро".

Раніше, після відновлення роботи метрополітену через карантин у зв'язку пандемією коронавірусу, в КМДА повідомили, що у київському метро в годину-пік обмежуватимуть вхід на станції.