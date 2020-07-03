У Києві замінували Центральний, Південний і Дарницький вокзали

Невідомий повідомив про замінування Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів у Києві.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції.

"О 16:25 повідомлення було — прийшло на електронну пошту поліції", — повідомила пресслужба.

Повідомлення надійшло про замінування 3 вокзалів — Центрального, Південного та Дарницького.

Пресслужба зазначила, що при необхідності людей евакуюють.

Наразі об'єкти перевіряють вибухотехніки і правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, у січні також надходило анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

У Києві у вівторок, 30 червня, в годину пік були закриті три станції метро через повідомлення про мінування. Вибухівку не знайшли.