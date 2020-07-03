У Києві замінували Центральний, Південний і Дарницький вокзали

Невідомий повідомив про замінування Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів у Києві. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції. "О 16:25 повідомлення було — прийшло на електронну пошту поліції", — повідомила пресслужба. Повідомлення надійшло про замінування 3 вокзалів — Центрального, Південного та Дарницького. Пресслужба зазначила, що при необхідності людей евакуюють. Наразі об'єкти перевіряють вибухотехніки і правоохоронці. Як повідомляли Українські Новини, у січні також надходило анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві. У Києві у вівторок, 30 червня, в годину пік були закриті три станції метро через повідомлення про мінування. Вибухівку не знайшли.