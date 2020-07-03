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  • У Києві замінували Центральний, Південний і Дарницький вокзали
03 липня 2020, пʼятниця, 18:44 7
Події 2020-07-03T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві замінували Центральний, Південний і Дарницький вокзали

У Києві замінували Центральний, Південний і Дарницький вокзали

Кира Молчанова
Вокзал, Київ, повідомлення про замінування, Центральний залізничний вокзал
Київський вокзал.
Київський вокзал.

Невідомий повідомив про замінування Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів у Києві.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції.

"О 16:25 повідомлення було — прийшло на електронну пошту поліції", — повідомила пресслужба.

Повідомлення надійшло про замінування 3 вокзалів — Центрального, Південного та Дарницького.

Пресслужба зазначила, що при необхідності людей евакуюють.

Наразі об'єкти перевіряють вибухотехніки і правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, у січні також надходило анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

У Києві у вівторок, 30 червня, в годину пік були закриті три станції метро через повідомлення про мінування. Вибухівку не знайшли.

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