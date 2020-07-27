На Печерську в Києві знайшли підозрілий рюкзак. На місце прибули вибухотехніки

Недалеко від того місця, де вранці у Києві прогримів вибух, місцеві жителі виявили підозрілий рюкзак і викликали вибухотехніків.

Про це повідомляє Facebook "Київ Оперативний".

Так, на території ЖК "Французький квартал" у Києві виявили підозрілий рюкзак.

На фотографіях видно, що рюкзак залишили на одній з лавок на території ЖК. При цьому рюкзак має характерний військовому спорядження відтінок/колір типу хакі.

На місце приїхали вибухотехніки. Фото: Київ Оперативний

Підозрілий предмет стоїть на лавочці. Фото: Київ Оперативний

До рюкзака підходить вибухотехнік у спецкостюмі. Фото: Київ Оперативний

Як повідомляли Українські Новини, служба безпеки України посилила заходи громадської безпеки в Києві, щоб уникнути ймовірних терористичних актів, як це було в Луцьку.

22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької).

Міністерство внутрішніх справ вважає пріоритетною версією вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі в Києві недотримання технологій повірки лічильників.