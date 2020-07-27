На Печерську в Києві знайшли підозрілий рюкзак. На місце прибули вибухотехніки

Недалеко від того місця, де вранці у Києві прогримів вибух, місцеві жителі виявили підозрілий рюкзак і викликали вибухотехніків. Про це повідомляє Facebook "Київ Оперативний". Так, на території ЖК "Французький квартал" у Києві виявили підозрілий рюкзак. На фотографіях видно, що рюкзак залишили на одній з лавок на території ЖК. При цьому рюкзак має характерний військовому спорядження відтінок\/колір типу хакі. На місце приїхали вибухотехніки. Фото: Київ Оперативний Підозрілий предмет стоїть на лавочці. Фото: Київ Оперативний До рюкзака підходить вибухотехнік у спецкостюмі. Фото: Київ Оперативний Як повідомляли Українські Новини, служба безпеки України посилила заходи громадської безпеки в Києві, щоб уникнути ймовірних терористичних актів, як це було в Луцьку. 22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької). Міністерство внутрішніх справ вважає пріоритетною версією вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі в Києві недотримання технологій повірки лічильників.