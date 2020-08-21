Частину України накриють дощі та грози. Рятувальники оголосили I рівень небезпеки

У п'ятницю, 21 серпня, у північних областях, в Черкаській, Полтавській та Харківській очікуються грози . Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки. Про це сказано в повідомленні ДСНС.

Вдень у Києві та Київській області також буде гроза.



"За інформацією Укргідрометцентру, 21 серпня вдень у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях грози (I рівень небезпеки). 21 серпня вдень по Києву та Київській області гроза (I рівень небезпеки)" , — попереджають рятувальники.

У деяких областях України погіршиться погода. Карта: Укргідрометцентр



Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на довгі вихідні.

У Києві 21 серпня очікується короткочасний дощ з грозою. Спека в столиці ослабне до 28 градусів.

У суботу стане ще свіже 24-25 градусів, а на День прапора і День незалежності України в Києві знову підвищиться температура повітря.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихії вируватимуть все частіше.

Тим часом синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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