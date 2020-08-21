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21 серпня 2020, пʼятниця, 08:22 6
Суспільство 2020-08-21T09:30:02+03:00
Українські Новини
Частину України накриють дощі та грози. Рятувальники оголосили I рівень небезпеки

Частину України накриють дощі та грози. Рятувальники оголосили I рівень небезпеки

Валерия Драгомирова
Гроза, дснс, штормове попередження, Дощі, Погода на сьогодні
Гроза
Гроза

У п'ятницю, 21 серпня, у північних областях, в Черкаській, Полтавській та Харківській  очікуються грози. Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки. Про це сказано в повідомленні ДСНС.

Вдень у Києві та Київській області також буде гроза. 


"За інформацією Укргідрометцентру, 21 серпня вдень у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях грози (I рівень небезпеки). 21 серпня вдень по Києву та Київській області гроза (I рівень небезпеки)" , — попереджають рятувальники. 

У деяких областях України погіршиться погода. Карта: УкргідрометцентрУ деяких областях України погіршиться погода. Карта: Укргідрометцентр


Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на довгі вихідні.

У Києві 21 серпня очікується короткочасний дощ з грозою. Спека в столиці ослабне до 28 градусів.

У суботу стане ще свіже 24-25 градусів, а на День прапора і День незалежності України в Києві знову підвищиться температура повітря.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихії вируватимуть все частіше.

Тим часом  синоптик дав попередній прогноз на осінь.

 

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