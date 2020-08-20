подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 августа 2020, четверг, 15:30 55 Список
Общество 2020-08-20T15:32:45+03:00
Українські Новини
Перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться из-за аномальной жары

Перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться из-за аномальной жары

Надежда Комендантова
Запрет, Пляж, Купание, Плесо, Аномальная жара
Труханов остров. Фото: Валерия Назаренко
Труханов остров. Фото: Валерия Назаренко

Коммунальное предприятие "Плесо" запрещает купаться на 10 пляжах Киева из-за аномальной жары.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, передают Українськi Новини.

"По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Красные флаги (купаться запрещено) на таких пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Веселка", "Тельбин", "Центральный" и "Чорторой", - говорится в нем.

Также не рекомендуется купаться на пляже "Пуща-Водица".

В то же время, зеленые флаги вывешены, что означает разрешение купаться, на 3 столичных пляжах: "Троещина", "Галерный" и "Вербный".

Отмечается, что красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

Как сообщали Українськi Новини, в начале августа в Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку.

Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.

Больше новостей о: Запрет Пляж Купание Плесо Аномальная жара

Тернопольский облсовет запретил на территории обла...
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где...
Киев разрешил купание на 12 пляжах...
Перед выходными в Киеве открыли две трети пляжей...
Очередной антирекорд. В Киеве за сутки коронавирусом заразились 227 человек
Египет с сентября обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус
Новости
Начальника управления командования Медсил ВСУ подозревают в получении 1 млн гривен
Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили в получении "отката" в 1 миллион гривен 15:30
Перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться из-за аномальной жары 15:30 Список
Новая домашняя форма киевского
Волны могучего Днепра. Киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021 15:29
МАУ отменила рейсы в 12 городов сентябре. Список направлений 14:58
Удерживаемый в России крымчанин Алиев заболел коронавирусом 14:47
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
Как не запутаться, где собственные деньги, а где банковские? НБУ обязал банки раскрывать размер кредитного лимита 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
больше новостей
У Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. Коллеги рассказали об обстоятельствах смерти ученого
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok