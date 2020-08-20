Перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться из-за аномальной жары

Коммунальное предприятие "Плесо" запрещает купаться на 10 пляжах Киева из-за аномальной жары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, передают Українськi Новини. "По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Красные флаги (купаться запрещено) на таких пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Веселка", "Тельбин", "Центральный" и "Чорторой", - говорится в нем. Также не рекомендуется купаться на пляже "Пуща-Водица". В то же время, зеленые флаги вывешены, что означает разрешение купаться, на 3 столичных пляжах: "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Отмечается, что красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды. Как сообщали Українськi Новини, в начале августа в Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.