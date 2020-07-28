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28 липня 2020, вівторок, 18:01 10
Суспільство 2020-07-28T19:00:02+03:00
Українські Новини
Українці різко перестали довіряти антикорупціонерам, — дослідження Центру Разумкова

Українці різко перестали довіряти антикорупціонерам, — дослідження Центру Разумкова

Кира Молчанова
Центр Разумкова, Антикорупційні органи, Соціологічне опитування, Соцдослідження, Рівень довіри
Соцопитування. Фото: Pixabay
Соцопитування. Фото: Pixabay

Соціологічне дослідження показало, що українці в цілому не довіряють судовій система в цілому (за недовіру висловилися 43,5%) і Національному антикорупційному бюро, голова якого у червні отримав зарплату в більш ніж 80 тис. гривень.

Про це свідчать результати дослідження, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Цікаво, що на питання, чи довіряє респондент місцевому суду в його районі або місті відповідають вже по-іншому, і відсоток тих, хто зовсім не довіряє є меншим — 31,5%.

"Скоріше довіряють" своєму місцевому суду — 16,4%, а повністю не довіряють — 1,6%.

Зовсім не довіряють Верховному Суду — 35,3%, а Конституційному Суду України — 31,9%.

Тенденція зберігається, якщо запитати респондентів про довіру до інших органів.

Так, наприклад, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) зовсім не довіряють — 37,7%, тобто цей показник гірший, ніж у місцевого суду, а також у Верховного і Конституційного суду.

"Скоріше довіряють" НАБУ — 10,7%, а повністю не довіряють - 1,7%.

Тобто показник довіри до НАБУ також поки менше, ніж у місцевих судів.

Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП) зовсім не довіряють — 39,2%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) — 39,4%, Антикорупційне суду — 40% опитаних. Показник "скоріше довіряю" і повністю довіряю зазначених органів майже однаковий: близько 9,3% і 1% відповідно.

Якщо порівнювати ці результати з жовтнем 2019 року, то для антикорупційних органів ситуація з довірою значно погіршилася.

Так, результати опитування по жовтень 2019 "скоріше довіряли" НАБУ 22,0%, САП — 21,2%, НАЗК 19,8%, Антикорупційне суду - 19,6%.

Зовсім не довіряли: НАБУ - 22,9%, САП - 23,3%, Антикорупційне суду - 24,9%, НАЗК — 23,8%. У ВС і КСУ також показник був дещо кращим.

Проте відсоток "скоріше довіряю" та "повністю довіряю" трохи виріс в місцевих судів на рівні району або міста. Так, якщо в жовтні 2019 такому місцевому суду "скоріше довіряли" 15,2%, то тепер — 16,4%.

Дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва "методом інтерв'ю" віч-на-віч "за місцем проживання респондентів. Під час дослідження було опитано 2022 респондента у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Як повідомляли Українські Новини, більш ніж половина населення воліє сплачувати низькі податки і самостійно розпоряджатися своїми доходами, щоб оплачувати послуги державних і приватних установ (шкіл, університетів, лікарень тощо). Тим не менше, частина українців взагалі не в курсі, що вони сплачують податок, купуючи щось в магазині.

44% опитаних українців негативно ставляться до перейменування вулиць і міст.

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