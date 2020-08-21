Венедіктова звільнила Холодницького

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який в червні отримав в 6,7 раз більше зарплати, ніж в травні, подав у відставку. Про це Українським Новинам повідомило джерело у Офісі генпрокурора. "Написав рапорт про відставку", — сказав він. З його слів, Холодницький йде з посади з 1 вересня. Заява була передана генпрокурору Ірині Венедіктовій. Як повідомив сам Холодницький на своїй сторінці в Facebook, генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила його в зв'язку з поданим рапортом про відставку. Наказ про звільнення Холодницького Призначення Холодницька. Фото: Фейсбук \/ Назар Холодницький Як повідомляли Українські Новини, заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку. Раніше Холодницький прокоментував інформацію про свою участь у виборах мера Львова. Також Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо Холодницького. Раніше правоохоронні органи затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницька 6 мільйонів доларів хабара.