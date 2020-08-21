Венедіктова звільнила Холодницького

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який в червні отримав в 6,7 раз більше зарплати , ніж в травні, подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у Офісі генпрокурора.

"Написав рапорт про відставку", — сказав він.

З його слів, Холодницький йде з посади з 1 вересня.

Заява була передана генпрокурору Ірині Венедіктовій.

Як повідомив сам Холодницький на своїй сторінці в Facebook, генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила його в зв'язку з поданим рапортом про відставку.

Наказ про звільнення Холодницького

Призначення Холодницька. Фото: Фейсбук / Назар Холодницький

Як повідомляли Українські Новини, заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку.

Раніше Холодницький прокоментував інформацію про свою участь у виборах мера Львова.

Також Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо Холодницького.

Раніше правоохоронні органи затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницька 6 мільйонів доларів хабара.

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