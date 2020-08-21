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21 серпня 2020, пʼятниця, 12:12 18 Документ
Судова влада 2020-08-21T13:30:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова звільнила Холодницького

Венедіктова звільнила Холодницького

Анна Рудык
САП, Назар Холодницький, Відставка, Ірина Венедіктова, відставка Холодницького
Назар Холодницький
Назар Холодницький

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який в червні отримав в 6,7 раз більше зарплати, ніж в травні, подав у відставку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у Офісі генпрокурора.

"Написав рапорт про відставку", — сказав він.

З його слів, Холодницький йде з посади з 1 вересня.

Заява була передана генпрокурору Ірині Венедіктовій.

Як повідомив сам Холодницький на своїй сторінці в Facebook, генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила його в зв'язку з поданим рапортом про відставку.

Приказ об увольнении ХолодницкогоНаказ про звільнення Холодницького

Назначение Холодницкого. Фото: Фейсбук/Назар ХолодницкийПризначення Холодницька. Фото: Фейсбук / Назар Холодницький

Як повідомляли Українські Новини, заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку.

Раніше Холодницький прокоментував інформацію про свою участь у виборах мера Львова.

Також Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо Холодницького.

Раніше правоохоронні органи затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницька 6 мільйонів доларів хабара.

 
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