В Офісі генпрокурора закрили дисциплінарне провадження проти Холодницького

Дисциплінарне провадження щодо спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого , який планує повернутися з відпустки в середині серпня, Офіс генерального прокурора закрив.

Про це в офісі генпрокурора повідомили Українським Новинам.

Дисциплінарне провадження було закрито 2 липня.

Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу дисциплінарного правопорушення.

На сьогодні Холодницький перебуває у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, що дисциплінарна комісія Офісу генпрокурора протягом місяця розгляне міру покарання для Холодницкого, в роботі якого виявлено низку порушень. Крім того, зарплата генерального прокурора Ірини Венедіктової і спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за травень становила 47,2 тис. гривень.Назар Холодницький показав декларацію за 2019 рік, в якій зазначено, що минулого року він витратив на відпочинок 142 тисячі гривень.

Тим часом у червні Холодницький отримав у 6,7 разів більше зарплати, ніж у травні. Оклад прокурора становив 75 672 гривні.