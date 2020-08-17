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17 серпня 2020, понеділок, 16:00 13
Силові структури 2020-08-17T19:00:03+03:00
Українські Новини
Холодницький прокоментував інформацію про свою участь у виборах мера Львова

Холодницький прокоментував інформацію про свою участь у виборах мера Львова

Надежда Комендантова
САП, Львів, Назар Холодницький, Місцеві вибори, вибори мера, Місцеві вибори-2020
Назар Холодницький.
Назар Холодницький.

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який перебуває у відпустці та планує повернутися в середині серпня, поки не визначився щодо своєї участі у виборах мера Львова.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Щоб кудись йти, потрібно спочатку звідкись вийти", - сказав він.

Він додав, що "на все свій час".

Таким чином, Холодницький прокоментував інформацію в ЗМІ про свою участь у виборах мера Львова.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого.

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