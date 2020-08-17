Холодницький прокоментував інформацію про свою участь у виборах мера Львова

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який перебуває у відпустці та планує повернутися в середині серпня , поки не визначився щодо своєї участі у виборах мера Львова.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Щоб кудись йти, потрібно спочатку звідкись вийти", - сказав він.

Він додав, що "на все свій час".

Таким чином, Холодницький прокоментував інформацію в ЗМІ про свою участь у виборах мера Львова.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости