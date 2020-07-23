У червні Холодницький отримав у 6,7 раза більше зарплати, ніж у травні

Після тоого, як заробітна плата заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого у травні становила 47 тис. гривень щомісячних виплат, то за червень його зарплата становила 317 223 гривні.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становив 75 672 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат, премій, а також відпускних за липень і серпень.

При цьому не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

Зарплата в САП за червень. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата Назара Холодницкого за червень. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Червнева зарплата Назара Холодницкого. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, голова Служби безпеки України Іван Баканов в червні заробив 93 587 гривень зарплати, розмір окладу не уточнюється.

Раніше Верховна Рада встановила обмеження зарплат чиновників на період карантину на рівні не більше, ніж 47 тисяч гривень.