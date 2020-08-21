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21 серпня 2020, пʼятниця, 11:00 4
Економіка 2020-08-21T11:45:02+03:00
Українські Новини
Курс російського рубля 21 серпня — російська нацвалюта зросла

Курс російського рубля 21 серпня — російська нацвалюта зросла

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У п'ятницю, 21 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків підвищився на 1 копійку порівняно з курсом рубля в четвер, 20 серпня, і становить 3,37 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю порівняно з четвергом підвищився на 1 копійку і становить 3,87 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах києва станом на 21 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
Середній 3,37 3,87
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,30 3,69

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 серпня на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD.

Також експерти розповіли,  що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн за долар.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30 .

Тим часом в червні банки отримали збитки 5,2 млрд гривень, а в січні-липні - прибуток 28,389 млрд гривень.

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