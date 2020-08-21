Прибуток банків у липні становив 4,6 млрд гривень

Прибуток банків у липні поточного року становив 4,6 млрд гривень. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У січні банки заробили 6,592 млрд гривень, в лютому — 9,285 млрд гривень, в березні — 97 млн ​​гривень, в квітні — 9,8 млрд гривень, в травні — 3,8 млрд гривень, в червні банки отримали збитки 5,2 млрд гривень , а в січні-липні — прибуток 28,389 млрд гривень.

За перші сім місяців поточного року доходи банків становила 149,109 млрд гривень, витрати — 120,720 млрд гривень.

При цьому процентні доходи банків становили 87,458 млрд гривень, витрати — 39,406 млрд гривень, комісійні доходи — 37,116 млрд гривень, витрати — 12,753 млрд гривень.

Раніше Українські Новини писали, як працюватимуть українські фінустанови на довгих вихідних. У період з 22 по 24 серпня в країні будуть тривалі вихідні, пов'язані зі святкуванням Дня Незалежності України, який цього року припадає на понеділок, 24 серпня.

Також обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, збільшився на 2,1% з 992,058 млрд гривень станом на 1 липня до 1 013,083 млрд гривень на 1 серпня.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини