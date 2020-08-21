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21 августа 2020, пятница, 10:29 55
Экономика 2020-08-21T11:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар внезапно обвалился перед длинными выходными. Курс валют на 21 августа

Доллар внезапно обвалился перед длинными выходными. Курс валют на 21 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 августа на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,68 коп. до 32,0655 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,58 коп. до 32,6482 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2361 27,5536 32,0655 32,6482 3,37 3,87
Максимальный 27,3600 27,7000 32,3000 33,1000 3,72 5,00
Минимальный 27,0000 27,4500 31,8000 32,3900 2,30 3,69

Как сообщали Українські Новини,эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 16 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 27,37 UAH/USD.

 
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