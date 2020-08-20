Рубль після падіння трохи підскочив. Курс російської нацвалюти на 20 серпня

У четвер, 20 серпня, середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу , 19 серпня, підвищився на 2 копійки і становить 3,36 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер у порівнянні із середою підвищився на 2 копійки і становить 3,86 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 20 серпня:

10 російських рублей Купівля Продаж Середній 3,36 3,86 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH/USD.

Тим часом експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн/$.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH / USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини