Рубль після падіння трохи підскочив. Курс російської нацвалюти на 20 серпня

У четвер, 20 серпня, середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 19 серпня, підвищився на 2 копійки і становить 3,36 гривні за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу в четвер у порівнянні із середою підвищився на 2 копійки і становить 3,86 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 20 серпня: 10 російських рублей Купівля Продаж Середній 3,36 3,86 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,70 Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 19 серпня на 10,08 коп. до 27,5959 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 10,08 коп. до 27,2869 UAH\/USD. Тим часом експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли почнеться рух до 30 грн\/$. Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30. Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 серпня, на 8,63 коп. до 27,3160 UAH \/ USD.