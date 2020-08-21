Через зростання захворюваності на коронавірус в Україні можуть почати госпіталізувати тільки тяжкохворих

Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус, яких в Україні вже більш ніж 100 тисяч . У разі подальшого зростання захворюваності, госпіталізувати будуть тільки тяжкохворих. Про це на брифінгу повідомила доктор медичних наук Ольга Голубовська, повідомляє Радіо Свобода.

З її слів, зараз в Україні госпіталізують також хворих середньої тяжкості.

"Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, переглядатимуть критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", — сказала Голубовська.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні об'єднають лікарні "першої" і "другої" хвилі через зростання кількості госпіталізованих.

Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Також відсьогодні 14 регіонів потрапили в "червону" зону.

Крім того, смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила новий "рекорд".

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