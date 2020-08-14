Для "жовтої" зони карантинні обмеження посилили, для "помаранчевої" - пом'якшили

Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої" зони епідбезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Це випливає з постанови № 712 від 12 серпня, передають Українськi Новини.

Так, для "жовтої" зони, яка раніше відрізнялася від "зеленої" тільки забороною відвідувань установ соцзахисту (де перебувають люди похилого віку), тепер ще додана заборона на діяльність хостелів і роботу з 00:00 до 7:00 розважальних закладів (нічних клубів) і закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів) за винятком адресного доставлення і замовлень на виніс, який раніше був встановлений для "помаранчевої зони".

У "жовтій зоні" також встановлено заборону на проведення масових заходів всередині закладів громадського харчування для більш ніж 20 осіб і більше ніж 1 людини на 10 кв. метрів.

Водночас, тепер для "помаранчевої зони" дозволена робота спортзалів і фітнес-центрів за умови площі не менше 10 кв.метрів на людину.

Раніше діяльність спортзалів, фітнес-центрів і установ культури для "помаранчевої зони" була заборонена.

Проведення масових заходів дозволено при дотриманні умови 1 людина на 10 кв.метрів і всього не більше 220 осіб (раніше було обмеження масових заходів 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.)

Для "помаранчевої зони" дозволене перевезення пасажирів громадським транспортом при заповнюваності не більше ніж 50% кількості місць.

Робота торгово-розважальних центрів і установ обслуговування населення дозволена за умови не більше 1 людини на 10 кв. метрів торгової площі.

Уточнено, що діяльність з надання послуг громадського харчування заборонена за умови наповненості більше ніж 50% місць.

Тепер робота спортивних залів і кінотеатрів заборонена тільки для "червоної зони".

Для "червоної зони" залишається заборона на роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

У червоній зоні заборонена посадка пасажирів в транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення, однак висадка дозволена.

Перетин районів "червоної зони" можливий власним транспортом, при цьому в автомобілі має бути не більше 5 осіб без урахування дітей до 14 років.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Також повідомлялося, які обмеження "жовтої зони" будуть діяти в Києві з понеділка.