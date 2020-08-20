Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Так, Степанов повідомив, що за минулу добу від коронавірусу померли 40 осіб.

Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2184 пацієнти.

"Було зафіксовано 40 летальних випадків. І це новий сумний антирекорд. При цьому одужали 704 пацієнти", - сказав Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 134 до 98 537, кількість померлих від захворювання - на 40 осіб до 2 184 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 8,5%, нових летальних випадків - на 42,9%.

Тим часом у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять у існування коронавірусу.

Також у МОЗ розповіли, кого безкоштовно тестують на коронавірус і як проходить процедура.

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