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20 серпня 2020, четвер, 10:26 24
Суспільство 2020-08-20T14:15:03+03:00
Українські Новини
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд

Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Антирекорд
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу в Україні зафіксовано рекордну кількість не тільки заражень, а й летальних випадків від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Так, Степанов повідомив, що за минулу добу від коронавірусу померли 40 осіб.

Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2184 пацієнти.

"Було зафіксовано 40 летальних випадків. І це новий сумний антирекорд. При цьому одужали 704 пацієнти", - сказав Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 134 до 98 537, кількість померлих від захворювання - на 40 осіб до 2 184 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 8,5%, нових летальних випадків - на 42,9%.

Тим часом у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять у існування коронавірусу.

Також у МОЗ розповіли, кого безкоштовно тестують на коронавірус і як проходить процедура.

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