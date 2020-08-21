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21 августа 2020, пятница, 09:30 77
Общество 2020-08-21T09:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине количество зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. человек

В Украине количество зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. человек

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

20 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 106 до 100 643, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 2 207 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 1,3%, новых летальных случаев - на 42,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 207 летальных, 51 078 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 106 новых случаев заболевания, выздоровели 637 человек, умерли 23 человека.

Таким образом, 20 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 106 против 637.

Количество новых случаев заболевания 20 августа составило 2,1% от общего количества заболевших на 19 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 21 августа составило 47 358 человек, что на 3,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (12 793), в Киеве (11 328) и Черновицкой области (8 505).

В Ривненской области зафиксировано 8 238 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 7 462 случая, в Харьковской - 7 033, в Закарпатской - 6 771, в Одесской – 5 578, в Волынской - 4 989, в Киевской - 4 805, в Тернопольской - 4 301, в Винницкой - 3 478, в Житомирской - 2 695, в Днепропетровской - 1 894, в Хмельницкой - 1 828 случаев.

1 366 случаев выявлены в Черниговской области, 1 234 случая - в Запорожской, 1 219 случаев - в Черкасской, 1 183 случаев - в Донецкой, 1 124 случая - в Сумской, 912 случаев - в Николаевской, 751 случай - в Кировоградской, 614 случаев - в Полтавской, 329 случаев - в Херсонской и 213 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Также с сегодняшнего дня 14 регионов попали в "красную" зону.

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