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21 серпня 2020, пʼятниця, 10:11 9
Суспільство 2020-08-21T11:30:03+03:00
Українські Новини
Через зростання кількості госпіталізованих з коронавірусом поділу на лікарні "першої" і "другої" хвилі не буд

Через зростання кількості госпіталізованих з коронавірусом поділу на лікарні "першої" і "другої" хвилі не буде

Валерия Драгомирова
МОЗ, Максим Степанов, Лікарня, Пандемія, Коронавірус, Хворі на коронавірус
Лікар. Фото: pexels
Лікар. Фото: pexels

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що вже недоцільно розділяти лікарні на "першу" і "другу" хвилі в зв'язку з великою кількістю госпіталізацій хворих з коронавірусной інфекцією.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.


"Ми повинні вже говорити, що у нас немає лікарень "першої хвилі", "другої хвилі". Я дав відповідне завдання, щоб ми їх об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які надходять в лікарні", - сказав він.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська зазначила, що зараз зростає кількість хворих у важкому стані.

Також, з її слів, зростає захворюваність і спостерігаються летальні випадки серед молодих людей.

"Якщо буде продовжуватися таке зростання захворюваності, то ми будемо змушені змінити стратегію щодо госпіталізації" , — повідомила Голубовська.

Вона підкреслила, що при поточному зростанні рівня захворюваності та кількості госпіталізацій доведеться відмовитися від поміщення в лікарні хворих із середнім перебігом захворювання на користь госпіталізації тільки важких хворих, а це призведе до погіршення якості медичної допомоги.

Як повідомляли Українськi Новини, 14 регіонів потрапили в "червону зону", Київ поки що в "жовтій". 

Крім того, Україна — на межі другої хвилі коронавірусу

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