Через зростання кількості госпіталізованих з коронавірусом поділу на лікарні "першої" і "другої" хвилі не буде

Через зростання кількості госпіталізованих з коронавірусом поділу на лікарні "першої" і "другої" хвилі не буд

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що вже недоцільно розділяти лікарні на "першу" і "другу" хвилі в зв'язку з великою кількістю госпіталізацій хворих з коронавірусной інфекцією.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.



"Ми повинні вже говорити, що у нас немає лікарень "першої хвилі", "другої хвилі". Я дав відповідне завдання, щоб ми їх об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які надходять в лікарні", - сказав він.



Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська зазначила, що зараз зростає кількість хворих у важкому стані.



Також, з її слів, зростає захворюваність і спостерігаються летальні випадки серед молодих людей.



"Якщо буде продовжуватися таке зростання захворюваності, то ми будемо змушені змінити стратегію щодо госпіталізації" , — повідомила Голубовська.



Вона підкреслила, що при поточному зростанні рівня захворюваності та кількості госпіталізацій доведеться відмовитися від поміщення в лікарні хворих із середнім перебігом захворювання на користь госпіталізації тільки важких хворих, а це призведе до погіршення якості медичної допомоги.



Як повідомляли Українськi Новини, 14 регіонів потрапили в "червону зону", Київ поки що в "жовтій".



Крім того, Україна — на межі другої хвилі коронавірусу.

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