У серпні рейтинг "Слуги народу" знову впав, а у ОПЗЖ - виріс

Електоральний рейтинг партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради знизився на 1,9 процентних пунктів до 25,9% згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні, в порівнянні з липневим соцопитуванням, партій "Опозиційна платформа - За життя" виріс на 2,1 п. п. до 17,6%, "Європейська солідарність" - на 1,4 п. п. до 15,7%, "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "- на 0,4 п. п. до 10,4%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українськi Новини.

Опитування проводилося 5 серпня серед 2 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольних територіях методом особистого інтерв'ю (попереднє опитування було проведено 15-20 липня). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2 %.

У серпні серед тих, хто збирається голосувати на виборах Ради і визначився з вибором, 25,9% віддали б голос "Слузі народу" (в липні - 27,8%), 17,6% - ОПЗЖ (в липні - 15 , 5%), 15,7% - "Євросолідарності" (в липні - 14,3%), а 10,4% - "Батьківщині" (в липні - 10%). Решта партій не долають необхідний для проходження в парламент бар'єр у 5% .

За партію "Голос", фракція якої присутня в нинішньому скликанні Ради, готові проголосувати 2,6%. Згідно з серпневим опитуванням, 4,8% готові підтримати Радикальну партію Олега Ляшка, 4,6 % - "Силу і честь", 3,2% - "Українську стратегію", 3% - "Партію Шарія", 3% - "Свободу", 1,9% - "УДАР", 1,2% - "Громадянську позицію".

На парламентських виборах в липні 2019 року "Слуга народу" отримала 43,2%, "Опозиційна платформа"- 13%, "Батьківщина"- 8,2%, "Євросолідарність"- 8,1%, "Голос"- 5 , 9%.

Як повідомляли Українськi Новини, в червні 29,3% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові проголосувати за партію "Слуга народу" - ще недавно цей показник дорівнював 30%, 15,3% - за "Опозиційну платформу - за життя ", 13,6% - за "Європейську солідарність" і 10,7% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах до Верховної Ради.

Також згідно з липневим опитуванням електоральний рейтинг Президента Володимира Зеленського знизився на 4,4 процентних пунктів до 30,2% в порівнянні з червневим соцопитуванням, у той час як у співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка він виріс на 3,2 п. п. до 14, 4%, а у колишнього Президента Петра Порошенка виріс на 2,3 п. п. до 13,7%.