На виборах мера Києва за Сергія Притулу проголосувало б більше киян, ніж за Верещук

Електоральний рейтинг мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка в липні зріс на 3 процентні пункти до 41,7% порівняно з квітнем, у телеведучого Сергія Притули - на 2,5 п.п. до 11,6%, а в депутатки Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірини Верещук становить 9,4% в той час, як букмекери дають Смешку і Верещук однакові шанси на перемогу.

Про це свідчать результати опитування соціологічною групою "Рейтинг", передають Українські Новини.

Опитування проводилося 26-27 липень середа 2 тис. повнолітніх жителів Києва методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (попереднє опитування було проведено 4-7 квітня).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

У липні серед тих, хто взяв би учать у виборах мера Києва і визначився з кандидатом, Кличку віддали б голоси 41,7% респондентів (у квітні - 38,7%), Притулі - 11,6% (у квітні - 9,1%), Верещук - 9,4% (у квітні на третьому місці з 8,8% був депутат Ради Олександр Ткаченко, коли "Слуга народу" ще не визначилася зі своїм кандидатом).

9% проголосували б за власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського (в квітні - 8,2%), 5,4% - за депутата Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка (раніше його до опитування не включали), 4,5% - за колишнього голову Київміськадміністрації Олександра Попова (раніше - 5,2%), 3,5% - за співголову фракції "Опозиційна платформа - за життя" в Раді Вадима Рабіновича (в квітні його кандидатури не було в опитуванні), 3,3% - за колишнього мера Києва Олександра Омельченка (раніше - 6,4%).

Ще 2,6% віддали б голос за ексдепутата Ради від "Свободи" Андрія Іллєнка (раніше - 3,7%), 2,1% - за Віталія Нестора від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (раніше його не було в опитуванні), 2% - за ексдепутата Ради Борислава Березу (раніше - 4,4%), 0,8% - за ексдепутата Михайла Поживанова від "Сили і честі" (раніше не було).

У другому турі виборів Кличко переміг би в конкурентів: у парі з Притулою з результатом 63% проти 21% (у квітні було 48% і 20%), з Верещук - 64% проти 22%, з Пальчевським - 67% проти 20% (було 49% і 19%), з Гончаренком - 68% проти 13%.

Як повідомляли Українськi Новини, кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський замовив у соціологічної служби "Інтер-акція" рейтинг, в якому "отримав 22,7% електоральної підтримки