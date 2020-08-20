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20 серпня 2020, четвер, 17:56 10
Суспільство 2020-08-20T19:00:03+03:00
Українські Новини
Шмигаль пропонує перший урок 1 вересня присвятити темі захисту від COVID-19

Шмигаль пропонує перший урок 1 вересня присвятити темі захисту від COVID-19

Кира Молчанова
Уроки, Кабмін, 1 вересня, Денис Шмигаль, Пандемія, Коронавірус
Школа. Олівці. Фото: Pixabay
Школа. Олівці. Фото: Pixabay

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає за початок навчального року з уроку інформування учнів про заходи захисту від коронавірусу.

Про це сказано в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав низку пропозицій. Зокрема, про те, що перший урок в навчальних закладах варто присвятити темі захисту від коронавірусної інфекції. Денис Шмигаль доручив тимчасово виконуючому обов'язки міністра освіти і науки опрацювати таку можливість",— сказано в ньому.

У четвер, 20 серпня, відбулася зустріч Шмигаля з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Шмигаль констатував важливість співпраці уряду і Ради церков у питанні просвітницької роботи з населенням щодо запобігання поширення COVID-19.

З його слів, на початку епідемії уряду спільно з радою вдалося подолати паніку в суспільстві, однак сьогодні люди почали забувати про загрозу.

Прем'єр-міністр переконаний, що злагоджена робота врятує не один десяток тисяч життів і збереже здоров'я людей.

Шмигаль також зазначив, що необхідно почати великий суспільний діалог, щоб уникнути ризику перевантаження хворими системи охорони здоров'я.

Учасники засідання також обговорили проведення інших масових заходів.

З слів прем'єра, важливо, щоб держава, церква і релігійні організації правильно навчили людей не ризикувати своїм життям і здоров'ям під час громадських заходів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству освіти і науки перевірити готовність шкіл до навчального року в умовах пандемії коронавірусу.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що у школярів у перші місяці навчального року будуть перевірятися знання, які вони засвоювали при дистанційному навчанні. Перевірка буде відбуватися завдяки "коригуючому навчанню".

Відповідно до соцопитування, половина батьків проти онлайн навчання в школах. Батьки відповіли, що зіткнулися зі зниженням рівня успішності дітей і браком уваги вчителів до потреб дітей. 

Раніше Кабмін дав роз'яснення, як і коли почнеться новий навчальний рік у ВНЗ. Виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес в новому навчальному році.

Тим часом МОЗ затвердило  рекомендації для роботи шкіл в карантин.

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Шмигаль пропонує перший урок 1 вересня присвятити темі захисту від COVID-19
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