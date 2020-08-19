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19 серпня 2020, середа, 14:07 7
Суспільство 2020-08-19T14:45:01+03:00
Українські Новини
День Прапора і День Незалежності України: програма заходів у Києві

День Прапора і День Незалежності України: програма заходів у Києві

Валерия Драгомирова
Київ, програма заходів, святкові дні, святкові вихідні, День незалежності України, День незалежності, День прапора
Київ
Київ

Київська міська державна адміністрація (КМДА) проведе регату та урочисті заходи за участю керівництва країни з нагоди Дня Державного Прапора та 29-ої річниці незалежності 24 серпня, також пройде молебень.

Про це сказано в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"До Дня Державного Прапора України та 29-ої річниці незалежності України 24 серпня заплановані урочисті заходи за участю керівництва держави та міста", — сказано в ньому.

Також 24 серпня пройде відеоекскурсія "Україно, ти потрібна мені" в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей та вітрильна регата "День Незалежності" — змагання серед крейсерсько-гоночних яхт (затока "Собаче гирло" і яхт-клуб "Riviera Rivrside Marina").

З 20 серпня по 4 вересня буде працювати фотовиставка до Дня Незалежності "Україна моя" в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", а з 20 по 25 серпня в Національному заповіднику "Софія Київська" відбудеться Міжнародний мультидисциплінарний некомерційний і соціально спрямований фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

23 серпня в парку імені Тараса Шевченка відбудеться творчий фестиваль "З Україною в серці".

Також наголошується, що вже відкрилася і триватиме до 30 серпня виставка-роздум "Україна: шлях в майбутнє" в Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки "Молода гвардія".

23 серпня біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36) і в районах міста пройдуть урочисті церемонії підняття Державного Прапора, а 24 серпня пройде молебень за Україну та український народ.

"У районах міста в цей день покладуть квіти до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції і учасників заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях" , — наголошується в повідомленні КМДА.

Крім цього, на Майдані Незалежності з 21 серпня до 20 листопада проведуть виставковий проект до Дня Героїв Небесної Сотні "Століття незламних".

З нагоди свята центральну частину столиці мають намір прикрасити святковою ілюмінацією.

Також наголошується, що 23-24 серпня можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів в центральній частині міста.

Інформація про всі зміни в організації дорожнього руху та роботі міського пасажирського транспорту буде опублікована на офіційному порталі Києва.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні святкуватимуть День Незалежності без параду, але з покладанням квітів. 

Крім того, в українців буде додатковий вихідний на День Незалежності.

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