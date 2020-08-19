День Прапора і День Незалежності України: програма заходів у Києві

Київська міська державна адміністрація (КМДА) проведе регату та урочисті заходи за участю керівництва країни з нагоди Дня Державного Прапора та 29-ої річниці незалежності 24 серпня, також пройде молебень.

Про це сказано в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"До Дня Державного Прапора України та 29-ої річниці незалежності України 24 серпня заплановані урочисті заходи за участю керівництва держави та міста", — сказано в ньому.

Також 24 серпня пройде відеоекскурсія "Україно, ти потрібна мені" в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей та вітрильна регата "День Незалежності" — змагання серед крейсерсько-гоночних яхт (затока "Собаче гирло" і яхт-клуб "Riviera Rivrside Marina").

З 20 серпня по 4 вересня буде працювати фотовиставка до Дня Незалежності "Україна моя" в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", а з 20 по 25 серпня в Національному заповіднику "Софія Київська" відбудеться Міжнародний мультидисциплінарний некомерційний і соціально спрямований фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

23 серпня в парку імені Тараса Шевченка відбудеться творчий фестиваль "З Україною в серці".

Також наголошується, що вже відкрилася і триватиме до 30 серпня виставка-роздум "Україна: шлях в майбутнє" в Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки "Молода гвардія".

23 серпня біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36) і в районах міста пройдуть урочисті церемонії підняття Державного Прапора, а 24 серпня пройде молебень за Україну та український народ.

"У районах міста в цей день покладуть квіти до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції і учасників заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях" , — наголошується в повідомленні КМДА.

Крім цього, на Майдані Незалежності з 21 серпня до 20 листопада проведуть виставковий проект до Дня Героїв Небесної Сотні "Століття незламних".

З нагоди свята центральну частину столиці мають намір прикрасити святковою ілюмінацією.

Також наголошується, що 23-24 серпня можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів в центральній частині міста.

Інформація про всі зміни в організації дорожнього руху та роботі міського пасажирського транспорту буде опублікована на офіційному порталі Києва.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні святкуватимуть День Незалежності без параду, але з покладанням квітів.

Крім того, в українців буде додатковий вихідний на День Незалежності.

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